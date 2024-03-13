Раніше євродепутати закликали Єврокомісію запровадити санкції проти російських агротоварів, які все ще поступають на внутрішній ринок ЄС. Водночас Єврокомісія розпочала аналіз впливу цих потоків на європейських фермерів.

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Єврокомісія планує запровадити обмеження на імпорт

Зазначається, що на тлі протестів європейських фермерів та закликів України Єврокомісія наступного тижня, ймовірно, представить пропозицію щодо кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії та Білорусі.

За даними RMF FM, неназваний європейський дипломат повідомив, що пропозиція Єврокомісії передбачатиме квоти на продовольчі товари з країни-агресорки й Білорусі.

Водночас повідомляється, що повного ембарго в ЄС хочуть уникнути, побоюючись глобального коливання цін, а також негативного впливу на бідніші країни світу. Тому, цілком ймовірно, що транзит російської та білоруської агропродукції, як і раніше, буде дозволений.

Досі не існувало кількісних обмежень на імпорт зерна з Росії, в той час, як такі обмеження існують для імпорту – українського. Таке рішення ставало дедалі важче підтримувати з морального та політичного погляду,

– йдеться у матеріалі RMF FM.

Згідно з даними Євростату, у 2023 році до Євросоюзу було ввезено понад 1,5 мільйона тонн зерна порівняно з 970 тисячами тонн у 2022 році.

Таким чином, проблема з російською сільськогосподарською продукцією стала реальною.

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