Еще 9 февраля польские фермеры возобновили акции протеста на украинско-польской границе. С тех пор иногда ситуация обостряется, аграрии неоднократно рассыпали украинское зерно, а также блокировали проезд грузов, которые необходимы для наших бойцов на фронте, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Блокирование границы поляками: в Еврокомиссии объяснили, почему невозможно выполнить условия фермеров

Как блокада повлияла на поставки гуманитарных грузов и вооружения

Как рассказал Александр Кубраков, блокирование польскими фермерами украинско-польской границы значительно повлияло на экономику нашего государства. По его словам, это связано с тем, что большое количество продукции с добавленной стоимостью экспортируется как раз грузовиками в направлении Польши.

Мы говорим о миллиардных убытках из-за задержек, из-за сбоя поставок и так далее. Если говорить о военных грузах, было несколько случаев, когда протестующие не позволяли проехать фурам с таким грузом,

– заявил министр.

Впрочем, чиновник также отметил, что "надо отдать должное польской стороне", поскольку они мгновенно вмешивались и решали подобные вопросы на месте.

Сколько времени нужно для восстановления стабильной ситуации

Александр Кубраков утверждает, что то, сколько понадобится времени для того, чтобы наладить ситуацию на границе и договориться с протестующими, зависит в основном от польской стороны.

И со своей стороны еще раз говорю, что во всех переговорах мы понимаем сложность ситуации, ищем и находим компромиссы. Как пример – остановка протестов польских перевозчиков. Мы нашли выход,

– добавил он.

По его словам, все увидели, что за эти 2-3 недели, когда граница работала нормально не было очередей на некоторых пунктах пропуска. В электронной очереди можно было спокойно зарегистрироваться и сразу проехать.

Ситуация на границе с Польшей: последние новости