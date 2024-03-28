Список военной помощи от Германии появился на странице правительства страны 28 марта.
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Что получат ВСУ от Германии: список
- боеприпасов для Leopard 2 A6;
- 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
- 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
- 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
- 5 средств постановки помех против дронов;
- 180 полевых комплектов RF 360 – систем обнаружения беспилотников;
- 6 машин разминирования WISENT 1;
- 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
- 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 1 БРЭМ DACHS;
- 9 минных тралов;
- 1 система наблюдения SATCOM;
- 330 инфракрасных камер;
- 3 автомобиля для охраны границы;
- 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
- 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.
Кроме этого, украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.
Также украинские защитники получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в роли ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в роли командной машины.
Что Украина получит в будущем
Правительство Германии поделилось информацией, что Украина получит в будущем. В частности нам предоставят 20 БМП Marder, 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в роли командирской машины, ракеты к ЗРК Patriot и 70 инфракрасных камер.