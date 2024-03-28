Список военной помощи от Германии появился на странице правительства страны 28 марта.

Смотрите также Подготовка идет хорошо: Кулеба сказал, когда F-16 появятся в украинском небе

Что получат ВСУ от Германии: список

  • боеприпасов для Leopard 2 A6;
  • 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм;
  • 14 разведывательных дронов Vector с запасными частями;
  • 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun;
  • 5 средств постановки помех против дронов;
  • 180 полевых комплектов RF 360 – систем обнаружения беспилотников;
  • 6 машин разминирования WISENT 1;
  • 2 мостоукладчика BEAVER с запасными частями;
  • 1 БРЭМ Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 1 БРЭМ DACHS;
  • 9 минных тралов;
  • 1 система наблюдения SATCOM;
  • 330 инфракрасных камер;
  • 3 автомобиля для охраны границы;
  • 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros;
  • 2 тысячи гранатометов RGW 90 Matador.

Кроме этого, украинская армия получила 24 тысячи снарядов калибра 40 мм, 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо (защита от дождя) и 2 аварийные электрогенераторы.

Также украинские защитники получили 5 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в роли ремонтно-эвакуационной машины. Также Германия передала 9 гусеничных машин повышенной проходимости Warthog в роли командной машины.

Что Украина получит в будущем

Правительство Германии поделилось информацией, что Украина получит в будущем. В частности нам предоставят 20 БМП Marder, 1 гусеничную машину повышенной проходимости Warthog в роли командирской машины, ракеты к ЗРК Patriot и 70 инфракрасных камер.