Список військової допомоги від Німеччини з'явився на сторінці уряду країни 28 березня.

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Що отримають ЗСУ від Німеччини: список

боєприпаси для Leopard 2 A6;

18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм;

14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами;

30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun;

5 засобів постановки перешкод проти дронів;

180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників;

6 машин розмінування WISENT 1;

2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами;

1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами;

1 БРЕМ DACHS;

9 мінних тралів;

1 система спостереження SATCOM;

330 інфрачервоних камер;

3 автомобілі для охорони кордону;

6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros;

2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Крім цього, українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо (захист від дощу) та 2 аварійні електрогенератори.

Також українські захисники отримали 5 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини. Також Німеччина передала 9 гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі командної машини.

Що Україна отримає в майбутньому

Уряд Німеччини поділився інформацією і про те, що Україна отримає в майбутньому. Зокрема, нам нададуть 20 БМП Marder, 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини, ракети до ЗРК Patriot та 70 інфрачервоних камер.