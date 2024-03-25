Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив гучну заяву. Під час конференції у Сеймі до 25-річчя членства Польщі в НАТО він сказав, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні.
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Так званий "ефект Макрона"
Зазначається, що минулого року у подібному дослідженні підтримка відправлення армії Польщі була 0%. Водночас дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі становив близько 3,4%.
Станом на зараз, згідно з опитуванням RMF FM, поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. Мова йде про 75%. Ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецького озброєння та гранатометів.
Якщо говорити про надання важкої техніки та літаків, то рівень охочих, які підтримують цю ідею, становить 54,1%. Ба більше, дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%.
Зокрема, ще 9,4% поляків вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України. У RMF повідомляють, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно він заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ в Україну.
Більше про резонансну заяву Макрона: що відомо
- Французький лідер Еммануель Макрон 25 лютого дав пресконференцію за підсумками конференції на підтримку України. Зокрема, у ході розмови він допустив можливість введення військ НАТО в Україну.
- Пізніше присутність такої дискусії у НАТО підтвердив і словацький прем'єр Роберт Фіцо. За його словами, окремі країни-члени допускають можливість присутності військ Альянсу на території після укладення двосторонньої угоди між ними та Україною.
- Зокрема, за словами представника Єлисейського палацу, французький лідер своїми заявами про можливість розміщення військ НАТО в Україні сигналізував Владіміру Путіну про рішучість та бажання Франції не допустити будь-якої перемоги Росії.
- Водночас французький прем'єр Габріель Атталь 28 лютого заявив, що країна може відправити своїх солдатів до України. Він зазначив, що мова не йде про безпосередню участь французьких військових на фронті.
- Втім, генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що немає жодних планів щодо розміщення військ НАТО на території України. Він наголосив на підтримці, яку надають союзники Україні від 2014 року, і після повномасштабного вторгнення вони активізувалися в цьому питанні.