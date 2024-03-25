Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зробив гучну заяву. Під час конференції у Сеймі до 25-річчя членства Польщі в НАТО він сказав, що військові з країн НАТО вже перебувають в Україні.

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Так званий "ефект Макрона"

Зазначається, що минулого року у подібному дослідженні підтримка відправлення армії Польщі була 0%. Водночас дозвіл для громадян країни воювати в нашій державі становив близько 3,4%.

Станом на зараз, згідно з опитуванням RMF FM, поляки найбільше підтримують надання Україні гуманітарної допомоги. Мова йде про 75%. Ще 67,6% опитуваних підтримують постачання стрілецького озброєння та гранатометів.

Якщо говорити про надання важкої техніки та літаків, то рівень охочих, які підтримують цю ідею, становить 54,1%. Ба більше, дозвіл громадянам Польщі воювати в Україні підтримує 27,1%.

Зокрема, ще 9,4% поляків вважають, що Варшава повинна відправити свої війська до України. У RMF повідомляють, що це так званий "ефект Макрона", адже нещодавно він заявив про те, що не можна виключати можливості відправлення західних військ в Україну.

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