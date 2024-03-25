Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал громкое заявление. Во время конференции в Сейме к 25-летию членства Польши в НАТО он сказал, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине.

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Так называемый "эффект Макрона"

Отмечается, что в прошлом году в подобном исследовании поддержка отправки армии Польши была 0%. В то же время разрешение для граждан страны воевать в нашем государстве составляло около 3,4%.

По состоянию на сейчас, согласно опросу RMF FM, поляки больше всего поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи. Речь идет о 75%. Еще 67,6% опрошенных поддерживают поставки стрелкового вооружения и гранатометов.

Если говорить о предоставлении тяжелой техники и самолетов, то уровень желающих, которые поддерживают эту идею составляет 54,1%. Более того, разрешение гражданам Польши воевать в Украине поддерживает 27,1%.

В частности, еще 9,4% поляков считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину. В RMF сообщают, что это так называемый "эффект Макрона", ведь недавно он заявил о том, что нельзя исключать возможности отправки западных войск в Украину.

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