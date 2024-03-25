Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал громкое заявление. Во время конференции в Сейме к 25-летию членства Польши в НАТО он сказал, что военные из стран НАТО уже находятся в Украине.
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Так называемый "эффект Макрона"
Отмечается, что в прошлом году в подобном исследовании поддержка отправки армии Польши была 0%. В то же время разрешение для граждан страны воевать в нашем государстве составляло около 3,4%.
По состоянию на сейчас, согласно опросу RMF FM, поляки больше всего поддерживают предоставление Украине гуманитарной помощи. Речь идет о 75%. Еще 67,6% опрошенных поддерживают поставки стрелкового вооружения и гранатометов.
Если говорить о предоставлении тяжелой техники и самолетов, то уровень желающих, которые поддерживают эту идею составляет 54,1%. Более того, разрешение гражданам Польши воевать в Украине поддерживает 27,1%.
В частности, еще 9,4% поляков считают, что Варшава должна отправить свои войска в Украину. В RMF сообщают, что это так называемый "эффект Макрона", ведь недавно он заявил о том, что нельзя исключать возможности отправки западных войск в Украину.
Больше о резонансном заявлении Макрона: что известно
- Французский лидер Эммануэль Макрон 25 февраля дал пресс-конференцию по итогам конференции в поддержку Украины. В частности, в ходе разговора он допустил возможность введения войск НАТО в Украину.
- Позже присутствие такой дискуссии в НАТО подтвердил и словацкий премьер Роберт Фицо. По его словам, отдельные страны-члены допускают возможность присутствия войск Альянса на территории после заключения двустороннего соглашения между ними и Украиной.
- В частности, по словам представителя Елисейского дворца, французский лидер своими заявлениями о возможности размещения войск НАТО в Украине сигнализировал Владимиру Путину о решимости и желании Франции не допустить любой победы России.
- В то же время французский премьер Габриэль Атталь 28 февраля заявил, что страна может отправить своих солдат в Украину. Он отметил, что речь не идет о непосредственном участии французских военных на фронте.
- Впрочем, генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что нет никаких планов по размещению войск НАТО на территории Украины. Он отметил поддержку, которую оказывают союзники Украине с 2014 года, и после полномасштабного вторжения они активизировались в этом вопросе.