Окупанти змогли дещо просунутися через те, що Силам оборони бракує засобів для стримання противника, сказав 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він пояснив, про що свідчить прорив ворога до околиць Вовчанська.

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Що треба ЗСУ

Нині Збройним Силам України не вистачає систем протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Необхідно більше систем, зокрема блукаючих Patriot, щоб відштовхувати ворожу авіацію, протидіяти російським системам С-300 та засилюю розвідувальних дронів.

Звісно, є потреба у людях, тому що дається в знаки виснаження окремих наших підрозділів,

– зазначив Мусієнко.

Командувач Сухопутних військ України генерал-лейтенант Олександр Павлюк правильно й слушно на західну аудиторію сказав, що людей ми будемо мобілізувати, але нам не вистачає артилерії та бронетехніки.

Якби ЗСУ мали більше касетних боєприпасів, артилерії, дронів та ППО, то ворожий наступ зупинявся б ще ефективніше. Адже окупанти під час контрнаступу практично не використовують бронетехніку, порівняно з іншими напрямками, а роблять акцент на авіації, дронах, артилерії та піхоті. Основну функцію зараз виконують піхотні штурмові загони,

– додав військовий експерт.

З фортифікаціями не все так просто

Широкого розголосу набула тема будівництва фортифікацій на Харківщині, точніше їх недостатня кількість. Проте не варто піддаватися спекуляціям, адже цим питанням займатимуть спеціалісти. Лише після ретельного розслідування можна буде робити висновки.

Я можу сказати щодо військової складової. Підхід може бути й з оборонними позиціями на кордоні, й без великих фортифікацій. Тобто, оборонні лінії можуть створювати за 10 – 20 кілометрів від кордону,

– мовив Мусієнко.

За його словами, у напрямку Вовчанська ворог ще не дійшов до основної лінії оборони українських військ. Взагалі, на жодному напрямку зараз на Харківщині росіяни ще не вперлися в основні лінії оборони – бої йдуть на підходах.

Зверніть увагу! Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов доручив профільному заступнику зібрати всіх учасників процесу будівництва фортифікаційних споруд. Кожен підрядник на засіданні групи "Прозорість та підзвітність" прозвітує про виконані роботи. Про результати засідання стане відомо під час брифінгу.

Звісно, будівництво фортифікацій на кордоні можливе, але для цього насамперед необхідно забезпечити панування в повітрі та потужну контрбатарейну боротьбу, щоб оборонні споруди противник не крив своїм вогнем.

Питання фортифікацій важливе, це рятує життя бійців. Але наскільки вистачить цих оборонних позицій, якщо вони перебувають під постійними ударами авіації, потужних КАБів, С-300 і не тільки,

– зауважив військовий експерт.

Також зараз є багато порівнянь, мовляв, лінія Суровікіна у 2023 році змогла зупинити наступ ЗСУ, то чому українські лінії оборони не здатні цього досягти. Причина дуже проста – у нас не було переваги в повітрі.

"З того, що відомо, я думаю, що певні фортифікації були, але основний задум, що ворог виходить на певну відкриту місцевість, а далі по окупантах відпрацьовують з більш захищених рубежів українські Сили оборони", – підсумував військовий експерт.

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