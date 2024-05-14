Додамо, що раніше в Міноборони пояснили, що біля кордону будівництво фортифікацій здійснюється ешелоновано. Найбільш підготовленим є третій оборонний рубіж, який облаштовують на деякій відстані. Однак під постійними обстрілами неможливо побудувати триповерхові бетонні споруди.

Дивіться також Росіяни наступають на Харківщині та підійшли під Вовчанськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Реакція на публічну дискусію

Олег Синєгубов зазначив, що кожен з підрядників, які працювали над будівництвом фортифікацій повинен буде прозвітувати на засіданні групи "Прозорість та підзвітність".

Також про результати засідання буде прозвітовано публічно під час пресбрифінгу, де представники ЗМІ можуть поставити будь-які уточнюючі питання, які хвилюють громадськість,

– уточнив Синєгубов.

Голова Харківської ОВА зазначив, що вони завжди готові до прозорої публічної реакції.

Звернення Олега Синєгубова: дивіться відео

Фортифікації на Харківщині

Зазначимо, що раніше Олег Синєгубов наголошував, що будь-які висловлювання про те, що ворог нібито зайшов дуже легко та безперешкодно насамперед – це неповага до військових, які зустріли росіян вогнем. За словами очільника ОВА, всі завдання, які стояли перед адміністрацією – виконані.

Голова Вовчанської міської військової адміністрації Тамаз Гамбарашвілі запевнив, що фортифікаційні споруди у місті на кордоні з Росією були. Проте через постійні обстріли зводити оборону було непросто – через постійний ризик для будівельників. Гамбарашвілі зазначив, що фортифікації будувалися, проте можливо не так щільно.

Раніше у ГУР зазначали, що знали про плани ворога. Російський наступ на Харківському напрямку розпочався згідно з тим графіком, який мала розвідка. Всі необхідні інстанції знали про підготовку росіян. Наразі на цьому напрямку вживають всіх необхідних заходів.