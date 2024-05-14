Добавим, что ранее в Минобороны объяснили, что у границы строительство фортификаций осуществляется эшелонировано. Наиболее подготовленным является третий оборонительный рубеж, который обустраивают на некотором расстоянии. Однако под постоянными обстрелами невозможно построить трехэтажные бетонные сооружения.

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Реакция на публичную дискуссию

Олег Синегубов отметил, что каждый из подрядчиков, которые работали над строительством фортификаций должен будет отчитаться на заседании группы "Прозрачность и подотчетность".

Также о результатах заседания будет отчитаться публично во время пресс-брифинга, где представители СМИ могут поставить любые уточняющие вопросы, которые волнуют общественность,

– уточнил Синегубов.

Председатель Харьковской ОВА отметил, что они всегда готовы к прозрачной публичной реакции.

Обращение Олега Синегубова: смотрите видео

Фортификации на Харьковщине

Отметим, что ранее Олег Синегубов отмечал, что любые высказывания о том, что враг якобы зашел очень легко и беспрепятственно прежде всего – это неуважение к военным, которые встретили россиян огнем. По словам главы ОВА, все задачи, которые стояли перед администрацией – выполнены.

Председатель Волчанской городской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заверил, что фортификационные сооружения в городе на границе с Россией были. Однако из-за постоянных обстрелов возводить оборону было непросто – из-за постоянного риска для строителей. Гамбарашвили отметил, что фортификации строились, однако возможно не так плотно.

Ранее в ГУР отмечали, что знали о планах врага. Российское наступление на Харьковском направлении началось согласно тому графику, который имела разведка. Все необходимые инстанции знали о подготовке россиян. Сейчас на этом направлении принимают все необходимые меры.