Денис Шмигаль сказав, що Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки країни на членство на наступному саміті у Вашингтоні в липні. Офіційну заяву на членство наша держава подала у вересні 2022 року, тобто вже після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Дивіться також У Білому домі вважають, що допомога від США допоможе здійснити контрнаступ у 2025 році, – FT

Ми провели реформи

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна провела необхідні реформи та зараз перебуває за крок до отримання запрошення.

Наша армія працює за стандартами НАТО,

– підкреслив Шмигаль.

Він також відповів на питання, чи прийме Україна додаткові війська з країн НАТО, адже про це нещодавно говорив президент Франції Емануель Макрон, Шмигаль сказав, що підкріплення, безумовно, допоможе відкинути росіян, але поки Україна потребує військової техніки.

За його словами, якщо прийде час, то ми будемо вдячні.

Довіра України до союзників у НАТО підірвана