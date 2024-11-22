Військовий аналітик Ян Матвєєв розповів 24 Каналу, що Путін мріє відчути повноцінне протистояння із Заходом. Його дуже приваблюють перегони у військовому забезпеченні, зараз мовиться про ракетне, адже кремлівський диктатор намагається показати свою потужність усьому світу.

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Російські ракети середньої дальності

Ян Матвєєв вважає, що Путін намагається показати Заходу, які ракети Росія має на озброєнні, щоб налякати. Саме тому почались розмови про гіперзвукову ракету "Орешник".

Що стосується ударів по країнах Заходу, то, я думаю, їх не буде, адже Путін вже неодноразово погрожував цим, однак це залишається лише словами,

– сказав військовий аналітик.

Він підкреслив, що жодні погрози ракетами "Орешник" не матимуть значення, якщо розпочнеться ядерна війна. Основним стане лише те, як відреагують інші країни - чи запустять вони свою зброю у відповідь, чи ні.

Реакція західних країн

Ян Матвєєв наголосив, що реакція Заходу на удар Росії гіперзвуковою ракетою "Орешник" дуже дивна. Світові лідери ніяк не відреагували на дії Путіна.

Якщо вона дійсно летить на 5 тисяч кілометрів, то це загроза для всієї Європи, не лише для України,

– зазначив він.

Військовий аналітик додав, що хотілося б, аби НАТО хоча б якось відреагувало на злочинні дії диктатора, адже така бездіяльність може всім дорого коштувати.

Варто зауважити, що Путін заявив, що Росія завдала удару по Дніпру новою ракетою середньої дальності "Орешник", назвавши це відповіддю на розгортання далекобійної зброї США. Диктатор похвалився, що західна ППО не здатна перехоплювати такі ракети, і пригрозив застосовувати їх проти країн, які підтримують атаки на об'єкти РФ.