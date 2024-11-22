Военный аналитик Ян Матвеев рассказал 24 Каналу, что Путин мечтает почувствовать полноценное противостояние с Западом. Его очень привлекают гонки в военном обеспечении, сейчас говорится о ракетном, ведь кремлевский диктатор пытается показать свою мощь всему миру.

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Российские ракеты средней дальности

Ян Матвеев считает, что Путин пытается показать Западу, какие ракеты Россия имеет на вооружении, чтобы напугать. Именно поэтому начались разговоры о гиперзвуковой ракете "Орешник".

Что касается ударов по странам Запада, то, я думаю, их не будет, ведь Путин уже неоднократно угрожал этим, однако это остается лишь словами,

– сказал военный аналитик.

Он подчеркнул, что никакие угрозы ракетами "Орешник" не будут иметь значения, если начнется ядерная война. Основным станет лишь то, как отреагируют другие страны - запустят ли они свое оружие в ответ, или нет.

Реакция западных стран

Ян Матвеев отметил, что реакция Запада на удар России гиперзвуковой ракетой "Орешник" очень странная. Мировые лидеры никак не отреагировали на действия Путина.

Если она действительно летит на 5 тысяч километров, то это угроза для всей Европы, не только для Украины,

– отметил он.

Военный аналитик добавил, что хотелось бы, чтобы НАТО хотя бы как-то отреагировало на преступные действия диктатора, ведь такое бездействие может всем дорого стоить.

Стоит заметить, что Путин заявил, что Россия нанесла удар по Днепру новой ракетой средней дальности "Орешник", назвав это ответом на развертывание дальнобойного оружия США. Диктатор похвастался, что западная ПВО не способна перехватывать такие ракеты, и пригрозил применять их против стран, которые поддерживают атаки на объекты РФ.