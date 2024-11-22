В ежедневной сводке на 24 Канале военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал, можно ли считать эту ракету "вундерваффе".

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Новая российская ракета

Военный эксперт сказал, что это не "вундерваффе", ведь этой ракете уже около десятка лет. Россияне таким термином могут что угодно назвать.

По словам Свитана, это ракета никак не станет на боевое дежурство и даже не попадет в серийное производство. Все из-за серьезных проблем россиян с экономикой из-за санкций. Производство ракеты такого уровня является сложным, ведь она преодолевает тысячу километров и имеет раздельные боеголовки.

То есть это сложное производство и поставить ее на конвейер нереально для россиян в этих условиях, в которых они сейчас,

– отметил Роман Свитан.

"Ее могут поставить, если, например, заморозить войну, то через 3 – 4 года эта ракета выйдет в серийное производство. Тогда они, конечно, могут их штамповать по несколько десятков штук, но не сотни", – добавил военный эксперт.

Ситуация на фронте

Очень сложная ситуация в районе Курахово. Там россияне с обоих флангов могут влиять на снабжение нашей группировки. В последнее время враг даже смог серьезно продвинуться с обеих сторон. Такими действиями он пытается заставив украинские войска отойти из возможного "котла". Это один из механизмов влияния на принятие решения.

Ситуация на фронте / Скриншот из видео

Роман Свитан объяснил, что сейчас командиры должны принимать решения по этому направлению. Если есть средства, то еще можно подождать и уничтожить врага. Если нет средств, то принимается решение на выход, чтобы наш гарнизон не попал в полное оперативное окружение.