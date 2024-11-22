Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речниці Альянсу Фарах Дахлаллах, яку цитує AFP.

До теми Страшна ударна сила: що відомо про балістичні ракети РС-26 "Рубеж" і чи може ППО їх перехопити

Як реагують в НАТО на застосування нової ракети

Речниця НАТО заявила, що балістична ракета, яку Росія запустила по території України, не вплине на хід війни. Дахлаллах запевнила, що Альянс продовжить підтримку.

Розгортання цього потенціалу ані змінить хід конфлікту, ані стримає союзників по НАТО від підтримки України,

– наголосили в Альянсі.

Крім того, удар по Дніпру Дахлаллах назвала "ще одним прикладом атак Росії на українські міста".

Варто наголосити, що майже всі західні ЗМІ пишуть, що Росія завдала удару буцімто не міжконтинентальною балістичною ракетою. До прикладу, ABC писало, що по Дніпру випустили звичайну балістичну ракету середньої дальності.

Водночас FT пише, що Україну атакувала саме міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубеж", а не "Орешник", як напередодні заявляв Путін.