Про це державний секретар США сказав у вівторок, 14 травня, під час виступу в Київському політехнічному інституті.

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Ми зустрічаємося в критичний момент. Путін нарощує ще один наступ на Україну,

– сказав Блінкен під час візиту до української столиці.

Велика боротьба

За його словами, російські війська намагаються наступати на Харків, а також тиснуть на сході України. Для цього вони "хвиля за хвилею посилають російських солдатів, іранські дрони, північнокорейські ракети, танки та літаки, які збудовані та обслуговуються деталями, які поставив Китай".

Наступні тижні та місяці вимагатимуть великої боротьби від українців, які вже пожертвували так багато,

– підкреслив Ентоні Блінкен.

Час на боці України

Держсекретар США також додав, що Путін робить помилку, коли розраховує на тривалу війну. Він зазначив, що Росія програвала боротьбу за контроль над долею України вже 20 років.

І Путін помиляється – час на боці України. Тому що з кожним місяцем робота, яку ми робимо разом, наближає Україну до членства в ЄС та НАТО,

– наголосив він.

Блінкен пояснив, що з кожним місяцем Україна підписує більше угод щодо гарантій безпеки, нарощує ОПК, отримує більше західної зброї та зміцнює економіку.

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