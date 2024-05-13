Про це в ефірі телемарафону повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. Він зазначив, що країна посилює свою допомогу у сфері ППО.

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Більше ППО для України

Мартін Єгер зазначив, що деякі системи IRIS-T вже перебувають в Україні, проте у травні бійці ЗСУ отримають ще одну.

Вже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім того, ми обіцяли Україні, що ми цьогоріч, наступного року і ще 2026 року постачатимемо ще нові такі системи,

– вказав дипломат.

Окрім цього, Єгер зазначив, що Німеччина допомагає Україні у відновленні енергетичної інфраструктури, проте якщо не буде ППО, то атаки відбивати буде важко. Німеччина вирішила робити ще більше, ніж досі в секторі протиповітряної оборони. Країна вже має обов'язки з цього питання в НАТО і 25% їхніх систем Patriot буде знаходиться в Україні.

Посол Німеччини зазначив, що немає жодної іншої такої країни у світі, яка стільки віддає.

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