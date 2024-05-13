Об этом в эфире телемарафона сообщил посол Германии в Украине Мартин Йегер. Он отметил, что страна усиливает свою помощь в сфере ПВО.

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Больше ПВО для Украины

Мартин Егер отметил, что некоторые системы IRIS-T уже находятся в Украине, однако в мае бойцы ВСУ получат еще одну.

Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме того, мы обещали Украине, что мы в этом году, в следующем году и еще в 2026 году будем поставлять еще новые такие системы,

– указал дипломат.

Кроме этого, Егер отметил, что Германия помогает Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, однако если не будет ПВО, то атаки отражать будет трудно. Германия решила делать еще больше, чем до сих пор в секторе противовоздушной обороны. Страна уже имеет обязанности по этому вопросу в НАТО и 25% их систем Patriot будет находится в Украине.

Посол Германии отметил, что нет ни одной другой такой страны в мире, которая столько отдает.

Закрытие части неба Украины