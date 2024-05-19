Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За останніми даними відомо про 5 загиблих та 16 поранених.

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"Тероризм у первісному вигляді. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де відпочивали люди, прилетіли дві російські ракети й забрали життя 5 , ще 16 поранені", – повідомив Терехов.

Він наголосив, що кожна ракета й кожен снаряд, які випустила країна-окупант Росія, – це пряме порушення всіх міжнародних норм і злочин проти людства.

"Скільки ще життів має забрати цей безжалісний ворог, щоб світ нарешті зрозумів: це не війна, це терор?" – написав мер Харкова.

Серед поранених – дитина

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, серед постраждалих – 8-річна дитина, у неї легкі тілесні ушкодження. при цьому 8 поранених – в тяжкому стані.

Також відомо, що серед постраждалих є працівник поліції та фельдшер "швидкої", які потрапили під повторний обстріл, коли надавали допомогу на місці влучання.

Наслідки атаки по передмісті Харкова / Фото Нацполіції

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Ворог вдарив "Іскандером"

Про те, що росіяни під час удару застосували ракети "Іскандер-М" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вид озброєння – "Іскандер-М", – написав Синєгубов коментуючи атаку ворога.

Він зазначив, що росіяни двічі нанесли удар по об'єкту.

"Знову застосовують тактику "подвійних ударів", яка спрямована на знищення мирних людей, медиків та рятувальників", – додав керівник ОВА.

Удар по передмісті Харкова