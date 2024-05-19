К сожалению, в результате российского обстрела на Харьковщине погибли 5 человек. По меньшей мере 16 получили ранения.
Важно На базу отдыха прилетели две российские ракеты, – Терехов об ударе под Харьковом
В результате вражеского удара погибла беременная
Одна из погибших – женщина на 7 беременности,
– сообщили в полиции.
По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали уголовное производство. Известно о 5 жертвах и по меньшей мере 16 раненых. Среди пострадавших 8-летний ребенок.
"Здесь военных не было, люди отдыхали"
Среди жертв также 74-летний Николай. Его жена – 70-летняя Валентина Вецкур получила ранения. В комментарии Суспильному женщина рассказала о террористической атаке россиян.
Пострадавшая поделилась, что муж решил прогуляться. Взял маленькую собачку и пошел.
"И остался там. Оно как попадание и окна пооткрывались. Начала мужу звонить, где он есть. А телефон вне зоны доступа. Вышла сюда и только до калитки дошла, как второй раз попало. И стекло посыпалось, осколком мне голову задело. Все в крови. Собаку убило. А тогда пошла на базу отдыха мужа искать. И уже нашли его в воде и собачка возле него", – рассказала Валентина Вецкур.
Ее дом поврежден. Четырех соседей госпитализировали с ранениями.
Я их (россиян – 24 Канал) проклинаю! Что мы им сделали? Здесь военных не было. Соседей четырех забрали в больницу! Соседке одной грудь оторвало, у другого ноги в дырках, третьему тоже в ногу... И не знаю, довезли ли до больницы ту, которой грудь оторвало. На базе отдыха люди отдыхали, закричали, с детьми отдыхали. И беременную одну забрали раненую,
– рассказала Валентина Вецкур.
Россияне ударили ракетами по базе отдыха
- Городской голова Игорь Терехов заявил, что на базу отдыха прилетели две российские ракеты.
- Оккупанты ударили баллистикой, – "Искандер-М", уточнил глава ОВА.
- Среди пострадавших 8-летний ребенок. У него легкие телесные повреждения.
- Еще 8 раненых находятся в тяжелом состоянии.
- Также пострадали сотрудники скорой помощи – фельдшер и водитель.
- "Россияне дважды нанесли удар по объекту – снова применяют тактику "двойных ударов", которая направлена на уничтожение мирных людей, медиков и спасателей", – подчеркнул Олег Синегубов.