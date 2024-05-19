Ворожий боєприпас влучив у землю між двома приватними будинками, інформує 24 Канал. Унаслідок атаки поранено 6 людей.
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За словами їхніх близьких, надвечір 18 травня усіх постраждалих мали виписати з лікарні. Тим часом людей, чиї домівки пошкоджені унаслідок обстрілу, переселили до тимчасового житла.
"Російські військові, порушуючи закони, звичаї ведення війни, здійснили обстріл авіабомбою УМПБ Д-30СН житлового кварталу центрального району міста Харкова – Шевченківського району. Запуск був з літака з території Бєлгородської області", – сказав прокурор Спартак Борисенко.
Також відомо, що ворог ударив по лісосмузі у Київському районі міста.
Що розповідають мешканці пошкоджених будинків
Жінки, які у момент удару були у домівках, дивом залишилися неушкоджені. Вони у шоковому стані. Їхні близькі постраждали, а майно пошкоджено.
Це було дуже різко. Не було ані свисту, нічого. Просто вибухи, і все вилетіло. Нам пощастило, що ми у цей момент дивилися телевізор, ми лежали. Скалки пролетіли повз,
– розказала мешканка зруйнованого обстрілом будинку Марина.
Водночас сестру Яни з родиною після обстрілу доправили до лікарні. Їхній будинок удруге пошкоджений унаслідок російських атак. Уперше прилетіло у 2022-му році.
"Коти шоковані, собаки теж, поранені. У сусідів перебувають. Не знаю, чи підлягає він (будинок – 24 Канал) відновленню. Це вже другий приліт у нас був. Перший – у 2022-му році. Тоді не такі руйнування були. Будинок відновили", – розповіла мешканка зруйнованого обстрілом будинку Яна.
Яка ситуація в області
Окрім Харкова, окупанти обстріляли 18 травня і регіон. Унаслідок російських атак загинула 1 людина у Вовчанську. Також в області є поранені.
Тим часом продовжується евакуація з Вовчанщини. Там триває наступ ворога. Евакуаційні команди змогли вивезти понад 10 тисяч людей. У населених пунктах залишається невелика кількість мешканців. Їх закликають евакуйовуватися, адже це зробити щодня стає складніше.
Росія атакує Харківщину
- Росіяни 19 травня вдарили по Харківській області. Ворог обстріляв територію відпочинку. Унаслідок цього 5 людей загинуло та 16 зазнали поранень. Постраждалих ушпиталили. У поліції зазначили, що окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Серед постраждалих – працівник поліції та фельдшер швидкої. Вони потрапили під повторну атаку.
- Загарбники вдарили по Харкову 17 травня. Було кілька прильотів. Спалахнули пожежі. Загинуло 4 людей. Ще 35 – постраждали.
- Окупанти атакували Харків і 15 травня. Унаслідок цього пошкоджено 5-поверхівку. 2 цивільних чоловіків постраждали.