У середу, 15 травня, пролунав потужний вибух у Харкові. Сталося це після оголошення повітряної тривоги та попереджання спуститися в укриття.

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Вибух у Харкові – робота ППО

Близько 19:11 у Харківській області жителі чули сирени повітряної тривоги. Уже о 19:59 журналісти повідомили, що чули потужний вибух в обласному центрі.

Згодом начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник уточнив, що це працювала українська протиповітряна оборона по ворожих цілях.

Вартові неба працюють – не покидайте укриття та не знімайте їх роботу,

– йдеться у повідомленні.