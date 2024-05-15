В среду, 15 мая, прогремел мощный взрыв в Харькове. Произошло это после объявления воздушной тревоги и предупреждения об опасности. В этом материале 24 Канал собрал информацию из разных источников.

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Взрыв в Харькове: что известно

Около 19:11 в Харьковской области жители слышали сирены воздушной тревоги. Уже в 19:59 журналисты сообщили, что слышали мощный взрыв в областном центре.

Вскоре начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник уточнил, что это работала украинская противовоздушная оборона по вражеским целям.

Стражи неба работают – не покидайте укрытия и не снимайте их работу,

– говорится в сообщении.

В то же время мэр Игорь Терехов написал, что, по предварительной информации, в очередной раз фиксируют прилет по району плотной жилой застройки.

Выясняем подробности и собираем информацию о пострадавших и разрушениях,

– подчеркнул городской голова.