Вражеский боеприпас попал в землю между двумя частными домами, информирует 24 Канал. В результате атаки ранены 6 человек.

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По словам их близких, вечером 18 мая всех пострадавших должны были выписать из больницы. Между тем людей, чьи дома повреждены в результате обстрела, переселили во временное жилье.

"Российские военные, нарушая законы, обычаи ведения войны, совершили обстрел авиабомбой УМПБ Д-30СН жилого квартала центрального района города Харькова – Шевченковского района. Запуск был с самолета с территории Белгородской области", – сказал прокурор Спартак Борисенко.

Также известно, что враг ударил по лесополосе в Киевском районе города.

Что рассказывают жители поврежденных домов

Женщины, которые в момент удара были в домах, чудом остались невредимы. Они в шоковом состоянии. Их близкие пострадали, а имущество повреждено.

Это было очень резко. Не было ни свиста, ничего. Просто взрывы, и все вылетело. Нам повезло, что мы в этот момент смотрели телевизор, мы лежали. Осколки пролетели мимо,

– рассказала жительница разрушенного обстрелом дома Марина.

Тем временем сестру Яны с семьей после обстрела доставили в больницу. Их дом во второй раз поврежден в результате российских атак. Впервые прилетело в 2022-м году.

"Коты шокированы, собаки тоже, ранены. У соседей находятся. Не знаю, подлежит ли он (дом – 24 Канал) восстановлению. Это уже второй прилет у нас был. Первый – в 2022-м году. Тогда не такие разрушения были. Дом восстановили", – рассказала жительница разрушенного обстрелом дома Яна.

Какая ситуация в области

Кроме Харькова, оккупанты обстреляли 18 мая и регион. В результате российских атак погиб 1 человек в Волчанске. Также в области есть раненые.

Тем временем продолжается эвакуация из Волчанщины. Там наступает врага. Эвакуационные команды смогли вывезти более 10 тысяч человек. В населенных пунктах остается небольшое количество жителей. Их призывают эвакуироваться, ведь это сделать с каждым днем становится сложнее.

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