К сожалению, количество погибших и раненых в результате российской атаки снова возросло. Что известно, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия в очередной раз ударила по Одессе ракетами: что известно о жертвах и пострадавших

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Десятки пострадавших

Городской голова сообщил, что, количество погибших и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову снова возросло.

Убитых россиянами трое, раненых 28,

– написал Игорь Терехов в 20:32.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная память!

Что известно об очередной террористической атаке на Харьков