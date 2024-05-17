К сожалению, количество погибших и раненых в результате российской атаки снова возросло. Что известно, передает 24 Канал.

Обратите внимание Россия в очередной раз ударила по Одессе ракетами: что известно о жертвах и пострадавших

Десятки пострадавших

Городской голова сообщил, что, количество погибших и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову снова возросло.

Убитых россиянами трое, раненых 28,
– написал Игорь Терехов в 20:32.

Что известно об очередной террористической атаке на Харьков

  • Около 15 часов в Харькове прогремели взрывы.
  • Уже вскоре городской голова сообщил, что, к сожалению, прилетов было несколько.
  • На месте попаданий вспыхнули пожары.
  • Вскоре стало известно о жертвах и пострадавших в результате российской атаки.
  • Председатель Харьковской ОВА писал, что, предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности, по Холодногорскому району города.
  • Также Синегубов около 17:45 сообщал, что 4 человека в тяжелом состоянии.
  • Чиновник писал, что погибли двое мужчин, которым около 45 лет.