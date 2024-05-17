К сожалению, количество погибших и раненых в результате российской атаки снова возросло. Что известно, передает 24 Канал.
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Десятки пострадавших
Городской голова сообщил, что, количество погибших и раненых в результате сегодняшнего удара по Харькову снова возросло.
Убитых россиянами трое, раненых 28,
– написал Игорь Терехов в 20:32.
Что известно об очередной террористической атаке на Харьков
- Около 15 часов в Харькове прогремели взрывы.
- Уже вскоре городской голова сообщил, что, к сожалению, прилетов было несколько.
- На месте попаданий вспыхнули пожары.
- Вскоре стало известно о жертвах и пострадавших в результате российской атаки.
- Председатель Харьковской ОВА писал, что, предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами, в частности, по Холодногорскому району города.
- Также Синегубов около 17:45 сообщал, что 4 человека в тяжелом состоянии.
- Чиновник писал, что погибли двое мужчин, которым около 45 лет.