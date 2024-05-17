Россия 17 мая атаковала Харьков. Известно, что там есть несколько прилетов, а также вспыхнули пожары.

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Детали вражеского обстрела

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал детали российского удара. Он сообщил, что прилетов было несколько. Кроме этого, на местах попаданий пожары.

Информация о пострадавших уточняется,

– пояснил он.

Впоследствии стало известно о том, что в результате удара пострадало 5 гражданских мужчин. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что по предварительной информации, оккупанты нанесли два удара КАБами. В частности по Холодногорскому району Харькова.

Во время атаки на Харьков взрывы также слышали и в Одессе.

Враг 15 мая атаковал Харьков