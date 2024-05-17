Днем 17 мая в Одессе и Харькове было громко. Там раздалось по меньшей мере по одному взрыву. Ранее Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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Прилет в Одессе
В 15:14 военные заявили о существовании угрозы использования врагом баллистики с юго-восточного направления. В ряде областей объявили тревогу, в том числе в Одесской области.
Уже в 15:18 в городе прогремел взрыв. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
Жители Одессы и Одесского района находитесь в безопасных местах до отбоя.
Это важно!,
– отметил председатель ОВА Олег Кипер.
Местные паблики пишут об очень сильном взрыве, а также публикуют фото черного дыма, поднявшегося над местом прилета вражеской ракеты.
Последствия удара по Одессе / Фото соцсети
Оккупанты атаковали Одессу / Фото Суспильне
В 15:47 для Одесской области объявили отбой опасности.
Харьков находился под вражеским обстрелом
Воздушная тревога продолжается на Харьковщине с самого утра. Днем через двадцать минут после объявления об угрозе баллистики в областном центре раздался взрыв. Это произошло примерно в 15:37, как сообщил мэр города Игорь Терехов.
Осторожно: оккупанты наносят удары по Харькову!,
– обратился к горожанам председатель ОВА Олег Синегубов.
В 15:47 в Харькове снова раздались взрывы.
Позже Терехов сообщил, что в городе было несколько прилетов, на местах попадания пожары.
Предварительно, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова. Пока известно о пяти пострадавших, это гражданские мужчины. Число пострадавших может увеличиться.
Ночная атака на Украину: что известно
- В ночь на 17 мая враг ударил по Украине дронами-камикадзе типа "Шахед".
- Силы ПВО работали в 5 областях: Харьковской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Николаевской.
- В общей сложности противник запустил 20 ударных БПЛА из районов Приморско-Ахтарска и Курска.
- Украинские защитники сбили все вражеские дроны.