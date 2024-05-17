“Севастопольэнерго” опубликовало график временного ограничения электроэнергии потребителям на период аварийно-восстановительных работ, передает 24 Канал.

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Ранее так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что специалисты делают "все возможное", чтобы полностью восстановить работу подстанции, однако на это нужно больше времени – по предварительным оценкам, около суток.

Также сообщается, что в связи с "подбитием" электроподстанции в Севастополе наблюдаются сбои в работе троллейбусов.

Не только свет

Кроме "нюанса" с подстанцией "Севастополь", жители полуострова также жалуются на проблемы с водой.

Водоканал Севастополя сообщил, что из-за работ на энергосетях подача воды по ряду адресов сегодня будет проводиться с пониженным давлением. Вижу, что многие в соцсетях обеспокоены этой информацией,

– Развожаев.

Оккупационные власти традиционно пытаются уверять горожан, что скоро все наладится и все работают в штатном режиме.

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