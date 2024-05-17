Так, российские СМИ со ссылкой на минобороны страны-агрессора, пишут по состоянию на утро 17 мая, что их ПВО уничтожили и перехватили 102 беспилотника над регионами России в том числе над захваченным Крымским полуостровом и Кубанью.

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Под атаку в Краснодарском крае и Крыму попали:

НПЗ в Туапсе,

порт в Новороссийске,

терминал "Транснефть",

нефтяной терминал,

подстанция в Севастополе.

102 БПЛА и 6 морских дронов

В Министерстве обороны России заявили, что ночью, 17 мая, якобы было уничтожено 102 беспилотника, которыми Украина атаковала территорию оккупированного Крыма и еще три российские области. Кроме того, по данным оборонного ведомства, было уничтожено 6 морских дронов в акватории Черного моря.

Отмечается, что силы ПВО уничтожили:

51 БПЛА над территорией Крыма,

44 в Краснодарском крае,

6 - в Белгородской области

и еще 1 - в Курской области.

В Минобороны России также отчитываются, что в акватории Черного моря было якобы уничтожено 6 безэкипажных катеров.

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Предварительно в оперативном штабе Краснодарского края России сообщали, что на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсинском районе "произошло возгорание из-за падения беспилотников".

Также ночью о взрывах сообщали жители Новороссийска в Краснодарском крае России. Там говорилось о по меньшей мере 35 взрывах, а также звуки стрельбы. Очевидцы жаловались, что в городе было слышно сирены скорых и пожарных машин. А в районе морского порта виднелся дым, сам порт обесточен.

Также ночью 17 мая оккупационный губернатор Севастополя Михаил Развозжаев сообщал, что российские силы ПВО и флот в разных районах города уничтожали беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера в акватории Черного моря.

Интересно, что из-за атаки дронов оккупационные власти Севастополя решили отменить занятия в школах и детсадах после ночной атаки на подстанцию, также сообщают, что ввели "точечные" отключения света.