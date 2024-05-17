О главных событиях дня по состоянию на 17 мая, ситуацию на фронте, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
Смотрите также ПВО работала в 5 областях: ночью Украину атаковали 20 "Шахедов"
Боевые потери России
За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 1410 оккупантов и уничтожили 2 самолета и один вертолет.
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла около 489870 воинов.
Потери российской армии 17 мая / Инфографика Генштаба
Ночью ПВО сбила 20 вражеских дронов
Россияне ночью атаковали территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". Силы ПВО отражали российскую атаку в 5 областях.
Всего оккупанты запустили 20 ударных БпЛА "Шахед-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. В результате противовоздушного боя сбиты все 20 вражеских "Шахедов".
Последствия атаки на Севастополь
В оккупированном Севастополе после ночной атаки дронов местные "власти" заявили о приостановлении работы подстанции и отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего образования и садиках
Взрывы в Крыму
Во временно оккупированном Крыму ночью гремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО. В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении массированной атаки на город.
Развожаев заявил, что якобы уничтожены десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров.
Дроны также атаковали НПЗ в Туапсе
Ночь и утро для Краснодарского края тоже было тревожным. В Туапсе прогремели мощные взрывы на нефтеперерабатывающем заводе – там вспыхнул пожар.
Местные власти заявляют, что Туапсинский НПЗ пытались атаковать 2 дрона, однако "пе-ве-о" якобы ликвидировала БпЛА.
Атака на Туапсе: видео
Новороссийск массированно атаковали дроны
В Новороссийске ночью раздавались мощные взрывы. Местные жаловались на атаку дронов, постоянные выстрелы, а также уже известно о пожаре на нефтебазе возле железнодорожной станции.
Также в сети утверждают, что под ударом оказался порт Новороссийска.
Взрывы в Новороссийске: видео