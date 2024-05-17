07:44, 17 мая

Во временно оккупированном Крыму ночью гремели взрывы. Оккупанты заявили об атаке беспилотников и работе ПВО. В частности, так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отражении массированной атаки на город.

Развожаев заявил, что якобы уничтожены десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров.