Про головні події дня станом на 17 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також ППО працювала у 5 областях: вночі Україну атакували 20 "Шахедів"

07:55, 17 травня

Бойові втрати Росії

Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1410 окупантів та знищили 2 літаки і один гелікоптер.

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 489870 вояк.


Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу

07:46, 17 травня

Уночі ППО збила 20 ворожих дронів

Росіяни уночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях.

Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Шахед-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів".

07:45, 17 травня

Наслідки атаки на Севастополь

В окупованому Севастополі після нічної атаки дронів місцева "влада" заявила про призупинення роботи підстанції та скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках

07:44, 17 травня

Вибухи в Криму

У тимчасово окупованому Криму вночі гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Зокрема, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто.

Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів.

07:42, 17 травня

Дрони також атакували НПЗ у Туапсе

Ніч та ранок для Краснодарського краю теж був тривожним. В Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі – там спалахнула пожежа.

Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.

Атака на Туапсе: відео

07:38, 17 травня

Новоросійськ масовано атакували дрони

У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції.

Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська.

Вибухи у Новоросійську: відео