07:38, 17 травня

У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції.

Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська.

Вибухи у Новоросійську: відео