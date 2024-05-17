Про головні події дня станом на 17 травня, ситуацію на фронті, перемоги на міжнародній арені – читайте у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також ППО працювала у 5 областях: вночі Україну атакували 20 "Шахедів"
Бойові втрати Росії
Упродовж минулої доби ЗСУ ліквідували 1410 окупантів та знищили 2 літаки і один гелікоптер.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила близько 489870 вояк.
Втрати російської армії 17 травня / Інфографіка Генштабу
Уночі ППО збила 20 ворожих дронів
Росіяни уночі атакували територію України дронами-камікадзе типу "Шахед". Сили ППО відбивали російську атаку у 5 областях.
Усього окупанти запустили 20 ударних БпЛА "Шахед-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. В результаті протиповітряного бою збито усі 20 ворожих "Шахедів".
Наслідки атаки на Севастополь
В окупованому Севастополі після нічної атаки дронів місцева "влада" заявила про призупинення роботи підстанції та скасування занять у всіх школах, закладах середньої освіти та садках
Вибухи в Криму
У тимчасово окупованому Криму вночі гриміли вибухи. Окупанти заявили про атаку безпілотників і роботу ППО. Зокрема, так званий губернтор Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття масованої атаки на місто.
Развожаєв заявив, що нібито знищено десятки БПЛА та понад 5 безекіпажних катерів.
Дрони також атакували НПЗ у Туапсе
Ніч та ранок для Краснодарського краю теж був тривожним. В Туапсе пролунали потужні вибухи на нафтопереробному заводі – там спалахнула пожежа.
Місцева влада заявляє, що Туапсинський НПЗ намагалися атакувати 2 дрони, однак "пе-ве-о" буцімто ліквідувала БпЛА.
Атака на Туапсе: відео
Новоросійськ масовано атакували дрони
У Новоросійську уночі лунали потужні вибухи. Місцеві бідкалися на атаку дронів, постійні постріли, а також вже відомо про пожежу на нафтобазі біля залізничної станції.
Також у мережі стверджують, що під ударом опинився порт Новоросійська.
Вибухи у Новоросійську: відео