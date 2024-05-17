Росія 17 травня атакувала Харків. Відомо, що там є декілька прильотів, а також спалахнули пожежі.

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Деталі ворожого обстрілу

Мер Харкова Ігор Терехов розповів деталі російського удару. Він повідомив, що прильотів було кілька. Крім цього, на місцях влучань пожежі.

Інформація щодо постраждалих уточнюється,

– пояснив він.

Згодом стало відомо про те, що внаслідок удару постраждало 5 цивільних чоловіків. Голвоа Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за попередньою інформацією, окупанти завдали два удари КАБами. Зокрема по Холодногірському району Харкова.

Під час атаки на Харків вибухи також чули й в Одесі.

Ворог 15 травня атакував Харків