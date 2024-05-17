Так, в результате вражеской атаки в Одесском районе погиб один человек. Все, что известно о пострадавших, передает 24 Канал.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

Что известно о жертвах и раненых в Одесской области

Около 19 часов председатель ОВА сообщил, что, к сожалению, в результате сегодняшней российской атаки по Одесскому району есть один погибший человек.

Количество раненых увеличилось до восьми человек. Пятеро из них в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице, другим – помощь была оказана на месте,

– написал Олег Кипер.

Также добавил, что работают все соответствующие службы. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

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Последствия ракетного удара России по Одесской области: смотрите видео

В Офисе генпрокурора сообщили, что начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. По данным следствия, 17 мая около 15:20 вооруженные силы России нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области.

В результате атаки один человек погиб и восемь получили ранения различной степени тяжести,

– написали в Офисе генпрокурора.

Также добавили, что разрушениям подверглись складские помещения частных предприятий пищевой промышленности. Осмотр продолжается. На месте происшествия работают прокуроры и следственно-оперативная группа.

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего в результате российской атаки человека. Вечная память!

Последствия ракетного обстрела / Фото Одесской областной прокуратуры

На месте попадания сильный пожар

В 17:25 Кипер сообщил, что в Одесском районе на месте попадания одной из ракет сильный пожар. Повреждена гражданская инфраструктура.

Впоследствии в ГСЧС рассказали, что в результате очередного российского удара произошло возгорание в складском помещении. Общая площадь пожара составила 8000 квадратных метров.

В результате обстрела вспыхнул сильный пожар / Фото ГСЧС в Одесской области