Днем россияне сначала нанесли по Одессе удары баллистикой, а затем начали пускать ракеты из авиации, передает 24 Канал.

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Одесса находится под массированным ударом

Не успели Воздушные силы объявить об отбое угрозы по баллистике для Одесщины в 15:47, как уже ровно через 20 минут в регионе снова раздалась сирена. В этот раз военные предупредили об опасности авиаударов, поскольку была замечена активность вражеской тактической авиации на южном и северо-восточном направлениях.

В 16:28 Воздушные силы подчеркнули, что противник запустил ракету в направлении Одесской области.

Далее в период с 16:31 до 16:37 в Одессе прозвучала серия взрывов.

В 16:41 стало известно о пуске еще одной ракеты в направлении Одессы. Мониторинговые каналы заявляют о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Южное, а также пишут о работе ПВО.

В 16:48 в Одессе раздался новый взрыв. Также Воздушные силы сообщили о пуске еще одной ракеты в Одесскую область. Паблики отмечают, что это вновь управляемая авиационная ракета.