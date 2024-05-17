На пресс-конференции Владимир Путин рассказал, что во время переговоров с лидером Китая обсудил инициативу Макрона относительно "олимпийского перемирия". Саму эту идею российский диктатор назвал очень правильной, однако фактически сразу же отверг ее.

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У Путина снова виноваты другие

Так, глава Кремля отметил, что принципы "олимпизма" – это хорошо, однако их почти никто никогда не придерживался, разве что в Древней Греции. Также Путин традиционно обвинил западных чиновников в том, что они "политизируют" спорт, и этим самым, мол, нарушают олимпийскую хартию.

Диктатор не скрывал обиду на то, что российским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном. По мнению Путина, это нарушает основы справедливости. Глава Кремля заявил, что Запад сам не придерживается олимпийских правил и одновременно ждет того, чтобы Россия их выполняла.

Справка: Отметим, что российскому диктатору сейчас точно не нужен перерыв в войне. Ведь оккупанты начали свое наступление на Харьковщине. Путин цинично заметил, что сейчас у него нет планов захватывать Харьков. Действия оккупантов – это якобы ответ на "обстрелы" Белгорода. Они призваны создать "санитарную зону" в регионе.

Доверять Москве нельзя

Не верит в необходимость временного прекращения огня с российским агрессором и Владимир Зеленский. В комментарии журналистам глава нашего государства отметил, что Украина уже имела опыт "перемирия" с Россией, однако оно не сработало.

Также президент указал на риск того, что оккупанты могут воспользоваться тишиной и перейти в наступление.

Прекращение огня же не мешает техникой заехать ближе, а затем включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неживая история,

– заявил Зеленский.

Напомним, что 15 – 16 июня в Швейцарии пройдет Глобальный саммит мира, где Украина попытается создать коалицию стран, которые разделяют ее взгляд на то, как должно выглядеть окончание войны.