Во время пресс-конференции по итогам своего визита в Китай Путин выдал ряд абсурдных заявлений о наступлении России на Харьковскую область.

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Циничное заявление Путина по Харькову

Путин цинично заявил, что наступательные действия России на Харьковщине – ответ на "обстрелы Белгорода". Мол, из-за этого он хочет создать в регионе санитарную зону.

Что касается того, что происходит на харьковском направлении, – это также их вина,

– заявил диктатор.

Он, очевидно, забыл, что это именно с Белгородщины летят ракеты, которые уже более 2 лет терроризируют жителей Харьковской области и убивают мирных граждан.

Теперь Путин делает вид, что угроза – Харьковская область, которая только защищается от вражеских нападений.

Я говорил публично, что если это будет продолжаться, то мы вынуждены будем создать зоны безопасности. Санитарная зона. Вот мы это делаем,

– сказал он.

Также российский президент заверил, что планов захвата Харькова "на сегодня нет". Хотя вряд ли он раскрыл бы свои истинные планы.

Ранее глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что создание "буферной зоны" – это официальная позиция российского руководства, вынесена на всеобщее обозрение. Он убежден, Кремль объявил это, чтобы хоть как-то объяснить россиянам, что они делают в Харьковской области.

Для чего Россия наступает на Харьковскую область