Александр Сырский уже несколько дней работает в частях, которые ведут боевые действия на Харьковщине. По его словам, противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров и заставил нас привлечь резервы.
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Что происходит на Харьковщине
Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелечья – Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодезю и развертыванием наступления в тыл наших войск.
Враг создал значительно усиленную оперативно-тактическую группировку войск "Север", в состав которой вошли боевые части 6 армии, 11 и 44 армейских корпусов.
Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако, ему не удалось прорвать нашу оборону,
– написал Сырский.
В то же время он отметил, что впереди тяжелые бои. Главнокомандующий отметил, что мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск и удержать занимаемые рубежи и позиции. Кроме этого, действиями мобильных штурмовых групп нужно создать условия для разгрома врага атаками во фланги и тыл с разных направлений.
Сырский также считает, что нужно максимально эффективно использовать наше преимущество в ударных БпЛА в сочетании с использованием средств РЭБ и огнем артиллерии.
Сырский занимался именно этим вопросом. Также он уделил время перегруппировке войск и упрощению системы всестороннего обеспечения.
Поработал во всех бригадах, которые ведут боевые действия в Харьковской области, был в одном из батальонов, защищающем Волчанск, на месте принял все необходимые решения для обеспечения устойчивости и эффективности обороны,
– поделился он деталями.
Главнокомандующий также объехал и проверил все части, которые готовятся к обороне на Сумском направлении. Он регулярно докладывает президенту Украины о ситуации и ходе выполнения задач.
По словам Сырского, руководство областных военных администраций оказывает максимальную помощь командующим и командирам частей в решении всех проблем. В частности, харьковчане и жители Харьковской области активно приобщаются и помогают Силам обороны всем чем могут.
Зеленский назвал цели россиян на Харьковщине
- Город Волчанск остается целью россиян во время наступления на Харьковщину. В то же время оккупанты не планируют останавливаться и имеют другие планы. Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами.
- Глава государства объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров. Таким образом россияне всегда хотят развивать успех, если им удается чего-то достичь.
- В то же время, по словам президента, Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся. Кроме того, несколько направлений усилили отдельными батальонами, которые были в резерве, или на других направлениях.