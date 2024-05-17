​​Олександр Сирський вже декілька днів працює у частинах, які ведуть бойові дії на Харківщині. За його словами, противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів та змусив нас залучити резерви.

Дивіться також Під обстрілами ворожої артилерії й снайперів: як здійснюється евакуація із Вовчанська

Що відбувається на Харківщині

Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча – Липці та на захоплені Вовчанська, з подальшим виходом до Білого Колодязя і розгортанням наступу в тил наших військ.

Ворог створив значно посилене оперативно-тактичне угруповання військ "Сєвєр", до складу якого увійшли бойові частини 6 армії, 11 та 44 армійських корпусів.

Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону,

– написав Сирський.

Водночас він зазначив, що попереду тяжкі бої. Головнокомандувач наголосив, що ми повинні не допустити подальшого просування ворожих військ та утримати займані рубежі та позиції. Крім цього, діями мобільних штурмових груп потрібно створити умови для розгрому ворога атаками у фланги і тил із різних напрямків.

Сирський також вважає, що потрібно максимально ефективно використовувати нашу перевагу в ударних БпЛА в поєднанні з використанням засобів РЕБ та вогнем артилерії.

Сирський займався саме цим питанням. Також він приділив час перегрупуванню військ та спрощенню системи всебічного забезпечення.

Попрацював у всіх бригадах, які ведуть бойові дії у Харківській області, був в одному з батальйонів, який боронить Вовчанськ, на місці прийняв всі необхідні рішення для забезпечення стійкості та ефективності оборони,

– поділився він деталями.

Головнокомандувач також об’їхав та перевірив всі частини, які готуються до оборони на Сумському напрямку. Він регулярно доповідає президенту України про ситуацію та хід виконання завдань.

За словами Сирського, керівництво обласних військових адміністрацій надає максимальну допомогу командувачам та командирам частин у розв'язанні всіх проблем. Зокрема, харків‘яни та жителі Харківської області активно долучаються та допомагають Силам оборони усім чим можуть.

Зеленський назвав цілі росіян на Харківщині