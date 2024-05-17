Про це розповіла 24 Каналу кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зауваживши, що на півночі Харківщини дуже важка ситуація, там тривають бої. Вона додала, що нашим військовим вдається контролювати ситуацію, однак це потребує надзвичайних зусиль.

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Обстріли Харківщини

Анна Черненко підкреслила, що 16 травня по Харківщині окупанти нанесли понад 32 авіаудари та здійснили майже дві сотні артобстрілів.

По одному із населених пунктів росіяни ударили касетними боєприпасами, внаслідок чого там шість поранених у важкому стані,

– сказала вона.

Евакуація у Вовчанську

Начальник сектору патрульної поліції на Харківщині наголосив, що евакуація у Вовчанську триває. Він зазначив, що ворог постійно обстрілює евакуаційні групи у місті.

Окупанти завдали удару по евакуаційному центру, який переміщував цивільних осіб. Є поранені та загиблі. Залишатися у місті вкрай небезпечно,

– акцентував він.

Працівник поліції закликав усіх мешканців Вовчанська та сіл навколо виїжджати зі своїх помешкань, адже російські війська обстрілюють усі населені пункти, до яких дістає їхня зброя.

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Смертельна небезпека

Команди для евакуації, за словами Анни Черненко, зараз у великій небезпеці через російські обстріли не тільки артилерією, але й снайперами та дронами. Ворог націлено полює на такі групи.

Зараз вже понад 9 тисяч людей вивезено у безпеку. Ті, хто потребували розселення – їх розселили. Усі отримують медичну та фінансову допомогу. Головне наважитись на евакуацію і виїхати, адже довкола Вовчанська росіяни все знищують авіаційними ударами й не тільки,

– зауважила кореспондентка з Харкова.

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