Проте ситуація у місті напружена, ворог не припиняє обстріли. Головне зі звернення Зеленського – передає 24 Канал.

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Звернення президента

У традиційному зверненні 16 травня Володимир Зеленський повідомив про актуальну ситуацію на Харківському напрямку.

Завдяки нашим Силам, нашим заходам вдалося додати впевненості напрямку Вовчанську. Але російські обстріли не припиняються, загрози є,

– сказав гарант.