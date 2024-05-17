Об этом рассказала 24 Каналу корреспондентка из Харькова Анна Черненко, отметив, что на севере Харьковщины очень тяжелая ситуация, там продолжаются бои. Она добавила, что нашим военным удается контролировать ситуацию, однако это требует чрезвычайных усилий.

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Обстрелы Харьковщины

Анна Черненко подчеркнула, что 16 мая по Харьковщине оккупанты нанесли более 32 авиаударов и совершили почти две сотни артобстрелов.

По одному из населенных пунктов россияне ударили кассетными боеприпасами, в результате чего там шесть раненых в тяжелом состоянии,

– сказала она.

Эвакуация в Волчанске

Начальник сектора патрульной полиции на Харьковщине отметил, что эвакуация в Волчанске продолжается. Он отметил, что враг постоянно обстреливает эвакуационные группы в городе.

Оккупанты нанесли удар по эвакуационному центру, который перемещал гражданских лиц. Есть раненые и погибшие. Оставаться в городе крайне опасно,

– акцентировал он.

Работник полиции призвал всех жителей Волчанска и сел вокруг выезжать из своих домов, ведь российские войска обстреливают все населенные пункты, до которых достает их оружие.

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Смертельная опасность

Команды для эвакуации, по словам Анны Черненко, сейчас в большой опасности из-за российских обстрелов не только артиллерией, но и снайперами и дронами. Враг нацеленно охотится на такие группы.

Сейчас уже более 9 тысяч человек вывезено в безопасность. Те, кто нуждались в расселении – их расселили. Все получают медицинскую и финансовую помощь. Главное решиться на эвакуацию и выехать, ведь вокруг Волчанска россияне все уничтожают авиационными ударами и не только,

– отметила корреспондентка из Харькова.

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