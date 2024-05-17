Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.
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Росіяни не полишають спроб
Глава держави пояснив, що окупанти також хочуть захопити відповідну зону в 10 кілометрів. Таким чином росіяни завжди хочуть розвивати успіх, якщо їм вдається чогось досягнути.
Водночас, за словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся. Крім того, кілька напрямків посилили окремими батальйонами, які були в резерві, чи на інших напрямках.
Що зараз відбувається на Харківщині
- У Генеральному штабі розповіли, що від початку доби 16 травня росіяни 5 разів атакували позиції Збройних Сил на Харківському напрямку. Зокрема, ворог намагається штурмувати українські війська в районі міста Вовчанськ.
- Президент Володимир Зеленський провів Ставку у Харкові учора, 16 травня. Разом із військовим керівництвом глава держави обговорив перспективи та загрози бойової ситуації на півночі.
- Речник Нацгвардії Руслан Музичук розповів, що російське командування в атаку відправляє переважно піхотні групи вздовж лісосмуг. Наразі в Харківській області по російській армії продовжують працювати снайпери та FPV-дрони.
- ЗСУ в Харківській області вдалося захопити двох російських загарбників у полон. Оператори 8-го окремого полку ССО зазначили, що полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових.