Про це Володимир Зеленський сказав під час зустрічі із журналістами, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни не полишають спроб

Глава держави пояснив, що окупанти також хочуть захопити відповідну зону в 10 кілометрів. Таким чином росіяни завжди хочуть розвивати успіх, якщо їм вдається чогось досягнути.

Водночас, за словами президента, головне на сьогодні – Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію. Зеленський наголосив, що на деяких напрямках ворог зовсім не просунувся. Крім того, кілька напрямків посилили окремими батальйонами, які були в резерві, чи на інших напрямках.

Зверніть увагу! За даними Генштабу, Сили оборони завадили ворогу реалізувати свій план – максимально просунутися вглиб Вовчанська та закріпитися на позиціях у місті.

Що зараз відбувається на Харківщині