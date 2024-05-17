Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Россияне не оставляют попыток

Глава государства объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров. Таким образом россияне всегда хотят развивать успех, если им удается чего-то достичь.

В то же время, по словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся. Кроме того, несколько направлений усилили отдельными батальонами, которые были в резерве, или на других направлениях.

Обратите внимание! По данным Генштаба, Силы обороны помешали врагу реализовать свой план – максимально продвинуться вглубь Волчанска и закрепиться на позициях в городе.

Что сейчас происходит на Харьковщине