Об этом Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Россияне не оставляют попыток
Глава государства объяснил, что оккупанты также хотят захватить соответствующую зону в 10 километров. Таким образом россияне всегда хотят развивать успех, если им удается чего-то достичь.
В то же время, по словам президента, главное на сегодня – Силам обороны удалось стабилизировать ситуацию. Зеленский отметил, что на некоторых направлениях враг совсем не продвинулся. Кроме того, несколько направлений усилили отдельными батальонами, которые были в резерве, или на других направлениях.
Что сейчас происходит на Харьковщине
- В Генеральном штабе рассказали, что с начала суток 16 мая россияне 5 раз атаковали позиции Вооруженных Сил на Харьковском направлении. В частности, враг пытается штурмовать украинские войска в районе города Волчанск.
- Президент Владимир Зеленский провел Ставку в Харькове вчера, 16 мая. Вместе с военным руководством глава государства обсудил перспективы и угрозы боевой ситуации на севере.
- Представитель Нацгвардии Руслан Музычук рассказал, что российское командование в атаку отправляет преимущественно пехотные группы вдоль лесополос. Сейчас в Харьковской области по российской армии продолжают работать снайперы и FPV-дроны.
- ВСУ в Харьковской области удалось взять двух российских захватчиков в плен. Операторы 8-го отдельного полка ССО отметили, что пленных оккупантов ожидает допрос, а в дальнейшем – обмен на наших военных.