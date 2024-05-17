Об этом заявил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал. Он отметил, что на ситуацию на поле боя также повлияла и многомесячная пауза в принятии поддержки от партнеров.

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Как россиянам удалось пересечь границу на Харьковщине

Президент Украины объяснил, что россиянам удалось пересечь границу в Харьковской области, поскольку украинским защитникам не хватает систем противовоздушной обороны. Дело в том, что враг действует на расстоянии, применяя авиабомбы и артиллерию, а это – преимущество.

Кроме того, на ситуацию на фронте также повлияли и 8 месяцев паузы в принятии решений партнерами по оказанию помощи. Поэтому украинским воинам было сложно давать отпор российским захватчикам, ведь на фронте ощущался дефицит.

Говоря о фортификации в Харьковской области, Зеленский отметил, что враг дошел до первой линии обороны, где сейчас и остановился. Сложность заключается в том, что эта линия расположена непосредственно на границе между Россией и Украиной, где строить бетонные фортификации опасно для жизни. Президент подчеркнул, что оккупанты постоянно обстреливали приграничье, что приводило к гибели людей.

В то же время Зеленский отметил, что оккупанты на Харьковщине не дошли до бетонных линий обороны, которые ранее построили для Сил обороны.

Какая ситуация на Харьковщине: последние новости