Про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає 24 Канал. Він наголосив, що на ситуацію на полі бою також вплинула й кількамісячна пауза в ухваленні підтримки від партнерів.

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Як росіянам вдалося перетнути кордон на Харківщині

Президент України пояснив, що росіянам вдалося перетнути кордон в Харківській області, оскільки українським захисникам не вистачає систем протиповітряної оборони. Річ у тім, що ворог діє на відстані, застосовуючи авіабомби та артилерію, а це – перевага.

Окрім того, на ситуацію на фронті також вплинули й 8 місяців паузи в ухваленні рішень партнерами щодо надання допомоги. Через це українським воїнам було складно давати відсіч російським загарбникам, адже на фронті відчувався дефіцит.

Говорячи про фортифікації в Харківській області, Зеленський наголосив, що ворог дійшов до першої лінії оборони, де нині й зупинився. Складність полягає у тому, що ця лінія розташована безпосередньо на кордоні між Росією та Україною, де будувати бетонні фортифікації небезпечно для життя. Президент наголосив, що окупанти постійно обстрілювали прикордоння, що призводило до гибелі людей.

Водночас Зеленський наголосив, що окупанти на Харківщині не дійшли до бетонних ліній оборони, які раніше збудували для Сил оборони.

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