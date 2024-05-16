Так, українським захисникам в Харківській області вдалося захопити російських загарбників у полон. У майбутньому їх можуть обміняти на наших воїнів, які опинилися у ворожому полоні.
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Окупанти потрапили у полон на Харківщині
Оператори 8-го окремого полку ССО спільно з бійцями 92-ї ОШБр провели зачистку в одному з населених пунктів на Харківщині. Під час операції 4 російських загарбників, які захопили цивільну будівлю та чинили опір, ліквідували. Ще двоє окупантів вирішили не повторювати долю своїх "побратимів", тому здалися в полон.
На опублікованих кадрах видно, як у захоплену будівлю залетів FPV-дрон, після чого пролунав потужний вибух. Після цього українські захисники вирушили на зачистку й двоє окупантів потрапили в полон.
Полонених окупантів очікує допит, а надалі – обмін на наших військових. Працюємо спокійно, виважено, результативно,
– зазначили оператори ССО, залучені до оборони Харківщини.
Важливо ЗСУ тримають ситуацію у Вовчанську під контролем: що відбувається на Харківському напрямку
Бої на Харківщині: останні новини
- У Генштабі ЗСУ вдень 16 травня повідомили, що на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів. Окрім того, плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися – зірвано.
- З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована.
- Володимир Зеленський 16 травня також провів засідання Ставки у Харкові. Президент України заслухав доповіді військового керівництва, а також проаналізував завдання та потреби кожної бригади, яка залучена до бойових дій на Харківщині.
- Ігор Клименко повідомив, що у Вовчанську окупанти вдаються до нових воєнних злочинів. Так, російські військові беруть у полон цивільних. На жаль, вже відомо про перші розстріли мирних жителів.
- Наразі у Вовчанську триває евакуація. Усіх цивільних, які лишаються у місті, закликають виїжджати, аби не наражати своє життя на небезпеку.