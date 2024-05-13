Чоловік вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста". За їх словами, він щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".

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"У наш окоп звалився москаль"

Командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст" розповів, що чоловіка росіяни мобілізували у лютому 2024 року.

Полонений не мав при собі засобів захисту і розповів, що у російському війську він займався розносом їжі для окупантів. Чоловік пройшов декілька кілометрів, ховаючись від скидів з квадрокоптера та випадково вночі вийшов на позиції українських прикордонників.

Передають по рації, що в наш окоп звалився "москаль", скажемо так. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив назад, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті,

– розповів "Журналіст".

Бранцю надали першу медичну допомогу. Поки він перебував у прикордонників, вони забезпечували його їжею. "Все згідно з Женевською конвенцією", – каже боєць "Обозний".

Усі речі полоненого були зібрані в окремий мішок, який передали у тил разом з ним.

Якщо ми будемо ставитися до полонених так само, як військовослужбовці Росії ставляться до нас, то чим ми кращі від них?

– додав "Обозний".

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