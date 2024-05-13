Чоловік вийшов на позиції прикордонників бригади "Помста". За їх словами, він щирою українською кричав: "Хлопці, я свій".
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"У наш окоп звалився москаль"
Командир розрахунку протитанкових ракетних комплексів на псевдо "Журналіст" розповів, що чоловіка росіяни мобілізували у лютому 2024 року.
Полонений не мав при собі засобів захисту і розповів, що у російському війську він займався розносом їжі для окупантів. Чоловік пройшов декілька кілометрів, ховаючись від скидів з квадрокоптера та випадково вночі вийшов на позиції українських прикордонників.
Передають по рації, що в наш окоп звалився "москаль", скажемо так. Побачив біле світло, яке виходить з траншеї. Відразу відступив назад, щоб його зустріти, як вчили, під перпендикулярним кутом. Коли він вже був на прицілі, я побачив, що він був без зброї. Це його врятувало від смерті,
– розповів "Журналіст".
Бранцю надали першу медичну допомогу. Поки він перебував у прикордонників, вони забезпечували його їжею. "Все згідно з Женевською конвенцією", – каже боєць "Обозний".
Усі речі полоненого були зібрані в окремий мішок, який передали у тил разом з ним.
Якщо ми будемо ставитися до полонених так само, як військовослужбовці Росії ставляться до нас, то чим ми кращі від них?
– додав "Обозний".
Окупанти у полоні: останні новини
- У квітні ЗСУ взяли у полон групу окупантів на Донеччині. Вони прикривали штурмову бронегрупу.
- У лютому українські бійці взяли у полон російського піхотинця. Він, щоб вижити, здався у полон українському дрону. Після того як безпілотник скинув гранату в окоп, окупант проілюстрував жестами, що хоче здатися.
- Це не перший подібний випадок. Український військовий згадав, як у 2023 році взяв у полон росіянина за допомогою дрона. Для російського солдата написали записку і запропонували слідувати за БпЛА до підрозділів піхоти української армії.