Мужчина вышел на позиции пограничников бригады “Месть”. По их словам, он на искреннем украинском кричал: “Ребята, я свой”.

Смотрите также Бойцы 3 ОШБр взяли в плен замкомандира роты и старшего сержанта российской армии на Луганщине

"В наш окоп свалился москаль"

Командир расчета противотанковых ракетных комплексов на псевдо "Журналист" рассказал, что мужчину россияне мобилизовали в феврале 2024 года.

Пленный не имел при себе средств защиты и рассказал, что в российском войске он занимался разносом пищи для оккупантов. Мужчина прошел несколько километров, прячась от сбросов с квадрокоптера и случайно ночью вышел на позиции украинских пограничников.

Передают по рации, что в наш окоп свалился "москаль", скажем так. Увидел белый свет, который исходит из траншеи. Сразу отступил назад, чтобы его встретить, как учили, под перпендикулярным углом. Когда он уже был на прицеле, я увидел, что он был без оружия. Это его спасло от смерти,

– рассказал "Журналист".

Пленнику оказали первую медицинскую помощь. Пока он находился у пограничников, они обеспечивали его едой. "Все согласно Женевской конвенции", – говорит боец "Обозный".

Все вещи пленного были собраны в отдельный мешок, который передали в тыл вместе с ним.

Если мы будем относиться к пленным так же, как военнослужащие России относятся к нам, то чем мы лучше их?

– добавил "Обозный".

Оккупанты в плену: последние новости