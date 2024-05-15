Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Россия начала наступательные действия на Харьковщине, чтобы усилить собственные "переговорные" позиции.

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Россия хочет "торговаться" за счет Харьковской области

Коваленко предположил, что Москва, вероятно, планирует предложить дать покой пограничникам Харьковской области в качестве "уступки".

Россия прогнозируемо начинает качать тему "переговоров". Заявление Путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины, а также сигналить, мол, если не захотите – пойду в других областях,

– сказал Коваленко.

Он отметил – важно понимать, насколько угрозы и манипуляции Путина наполнены реальным содержанием. Коваленко убежден, что намеки Москвы на готовность оккупировать Сумы и Харьков является чистейшим блефом. Ведь у России не хватит сил и средств для захвата этих областных центров.

Правда в том, что у россиян не хватает людей и техники. Наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, он невозможен, только действия в приграничье областей. И главная надежда россиян, что растянув наши силы, они пройдут вперед на востоке. Ключевая наша задача – выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры России нужны только для паузы и накопления сил,

– заявил Коваленко.

"Буферной зоны" на Харьковщине не будет