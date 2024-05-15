Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что Россия начала наступательные действия на Харьковщине, чтобы усилить собственные "переговорные" позиции.
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Россия хочет "торговаться" за счет Харьковской области
Коваленко предположил, что Москва, вероятно, планирует предложить дать покой пограничникам Харьковской области в качестве "уступки".
Россия прогнозируемо начинает качать тему "переговоров". Заявление Путина о том, что они возможны без вывода российских войск – это торг, и на стол он готов положить приграничье Харьковщины, а также сигналить, мол, если не захотите – пойду в других областях,
– сказал Коваленко.
Он отметил – важно понимать, насколько угрозы и манипуляции Путина наполнены реальным содержанием. Коваленко убежден, что намеки Москвы на готовность оккупировать Сумы и Харьков является чистейшим блефом. Ведь у России не хватит сил и средств для захвата этих областных центров.
Правда в том, что у россиян не хватает людей и техники. Наступление на Харьков и на Сумы – это блеф, он невозможен, только действия в приграничье областей. И главная надежда россиян, что растянув наши силы, они пройдут вперед на востоке. Ключевая наша задача – выстоять. Это задача на этот год. Понятно, что никаких переговоров не будет. Переговоры России нужны только для паузы и накопления сил,
– заявил Коваленко.
"Буферной зоны" на Харьковщине не будет
- К слову, российские пропагандисты утверждают, что Кремль якобы хочет создать "буферную зону" в Харьковской области.
- Глава ГУР Кирилл Буданов обратил внимание, что создание "буферной зоны" – это официальная позиция российского руководства. Им это было необходимо сказать, чтобы хоть как-то объяснить россиянам, что они делают в Харьковской области.
- Он подчеркнул, никакой "буферной зоны" не будет, ведь ВСУ не дадут это сделать. Буданов также убежден, что главная цель этой операции – создать хаос и панику для того, чтобы заставить наши группировки отходить на восточных направлениях и дестабилизировать ситуацию внутри страны.