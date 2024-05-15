Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Росія розпочала наступальні дії на Харківщині, щоб посилити власні "переговорні" позиції.

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Росія хоче "торгуватись" коштом Харківської області

Коваленко припустив, що Москва, ймовірно, планує запропонувати дати спокій прикордонню Харківської області у якості "поступки".

Росія прогнозовано починає качати тему "перемовин". Заява Путіна про те, що вони можливі без виведення російських військ – це торг, і на стіл він готовий покласти прикордоння Харківщини, а також сигналити, мовляв, якщо не захочете – піду в інших областях,

– сказав Коваленко.

Він зауважив – важливо розуміти, наскільки погрози й маніпуляції Путіна наповнені реальним змістом. Коваленко переконаний, що натяки Москви на готовність окупувати Суми та Харків є чистісіньким блефом. Адже у Росії не вистачить сил та засобів для захоплення цих обласних центрів.

Правда в тому, що у росіян бракує людей та техніки. Наступ на Харків і на Суми – це блеф, він неможливий, тільки дії в прикордонні областей. І головна надія росіян, що розтягнувши наші сили, вони пройдуть вперед на сході. Ключова наша задача – вистояти. Це завдання на цей рік. Зрозуміло, що ніяких переговорів не буде. Перемовини Росії потрібні тільки для паузи і накопичення сил,

– заявив Коваленко.

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