Під час пресконференції за підсумками свого візиту у Китай Путін видав низку абсурдних заяв щодо наступу Росії на Харківську область.

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Цинічна заява Путіна щодо Харкова

Путін цинічно заявив, що наступальні дії Росії на Харківщині – відповідь на "обстріли Бєлгорода". Мовляв, через це він хоче створити в регіоні санітарну зону.

Що стосується того, що відбувається на харківському напрямі, – це також їхня вина,

– заявив диктатор.

Він, вочевидь, забув, що це саме з Бєлгородщини летять ракети, які вже понад 2 роки тероризують жителів Харківської області та вбивають мирних громадян.

Тепер Путін удає, що загроза – Харківська область, яка лише захищається від ворожих нападів.

Я говорив публічно, що якщо це продовжуватиметься, то ми змушені будемо створити зони безпеки. Санітарна зона. Ось ми це робимо,

– сказав він.

Також російський президент запевнив, що планів захоплення Харкова "на сьогодні немає". Хоча навряд він розкрив би свої істинні плани.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов наголосив, що створення "буферної зони" – це офіційна позиція російського керівництва, винесена на загал. Він переконаний, Кремль оголосив це, щоб хоч якось пояснити росіянам, що вони роблять у Харківській області.

Для чого Росія наступає на Харківську область